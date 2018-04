Bauza muda oito no São Paulo para enfrentar o São Bento no domingo

O técnico Edgardo Bauza preparou nesta sexta-feira um São Paulo com oito mudanças para enfrentar o São Bento, domingo, em Sorocaba, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O argentino trabalhou com a equipe em atividade tática secreta durante mais de uma hora com as voltas do zagueiro Lugano, do volante Wesley e do atacante Centurión entre os titulares.

O trio está recuperado de lesão e deve começar a partida. O treinador argentino também promoveu as entradas do lateral Caramelo, do volante Thiago Mendes, dos meias Daniel e Lucas Fernandes. Além disso, o atacante Alan Kardec ocupou a vaga de Calleri, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A partida vale o primeiro lugar no grupo, mas para assegurá-lo será necessário o São Paulo vencer e torcer por um tropeço do Audax, que enfrenta o Santos, na Vila Belmiro.

Bauza muda o time para poupar peças para o jogo de quarta-feira, contra o River Plate, pela Copa Libertadores. O confronto pode eliminar o São Paulo em caso de uma derrota combinada com vitória do The Strongest sobre o Trujillanos, na Venezuela. Por isso, o argentino decidiu dar descanso a alguns titulares da última partida, diante do time venezuelano: Bruno, Hudson, João Schmidt, Paulo Henrique Ganso, Kelvin e Michel Bastos.

Em Sorocaba, o São Paulo deve entrar em campo com: Denis; Caramelo, Lugano, Maicon e Mena; Thiago Mendes, Wesley, Centurión, Lucas Fernandes e Daniel; Alan Kardec. Dessa formação, o zagueiro Maicon, por estar "pendurado" com dois cartões amarelos, pode dar lugar a Rodrigo Caio na partida. "É importante dar descanso para alguns, até porque temos jogo importante na quarta", comentou o lateral Mena.