Bauza arma São Paulo com 4 atacantes para enfrentar o Água Santa

O São Paulo vai ter muitas modificações para enfrentar o Água Santa, neste sábado, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista, às 17h. O técnico Edgardo Bauza deve manter apenas três titulares da escalação que atuou no meio de semana, colocar na formação inicial quatro atacantes de origem e dar a oportunidade para Caramelo voltar a defender a equipe depois de quase três anos.

Bauza vai manter do time titular apenas o goleiro Dênis, o zagueiro Rodrigo Caio e o volante Hudson. Kieza deve fazer a estreia pelo clube e ter como companheiro no ataque o argentino Calleri, autor do gol do São Paulo no empate em 1 a 1 com o Cesar Vallejo, do Peru, pela Copa Libertadores. Outra novidade é o retorno de Wilder Guisao. O colombiano não atua pela equipe desde a saída do compatriota Juan Carlos Osorio.

Na lateral-direita, Caramelo ganhou a disputa com Auro e será titular na vaga de Bruno, que ganha descanso. Contratado pelo São Paulo em 2013, teve poucas oportunidades pelo clube e no mesmo ano começou a ser emprestado para outras equipes. Caramelo passou por Atlético-GO e Chapecoense, até retornar no início deste ano e ganhar espaço no elenco a ponto de ser inscrito na fase preliminar da Libertadores.

O time titular deve ter: Dênis; Caramelo, Rodrigo Caio, Lucão e Carlinhos; Hudson, Wesley, Rogério e Wilder; Calleri e Kieza. Bauza quis fazer as alterações para dar descanso aos titulares, que na próxima quarta vão decidir vaga na fase de grupos da Libertadores. A partida também será no Pacaembu, pois o estádio do Morumbi passa por reforma no gramado.

A equipe fez um treino fechado na tarde desta sexta-feira, no CT da Barra Funda. Os jornalistas só tiveram acesso depois de 1h40 do início do trabalho, quando o elenco já disputava um rachão. As novidades foram a presença do zagueiro Diego Lugano, que tenta recuperar a forma física para reestrear, e do atacante Kelvin, recém-contratado por empréstimo e que teve a chegada confirmada na quinta-feira.