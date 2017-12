Bauza arma São Paulo em treino com Breno como zagueiro

O técnico Edgardo Bauza começou a definir nesta segunda-feira o time titular do São Paulo para a temporada 2016. Durante 50 minutos, o argentino comando um treino tático no CT da Barra Funda em que rascunhou a formação com algumas novidades em relação à equipe que terminou o último Campeonato Brasileiro. Breno atuou como zagueiro, enquanto Alan Kardec teve a companhia de Centurion no ataque.

Na abertura da segunda semana de pré-temporada, o argentino colocou o elenco para treinar sob chuva fina no CT da Barra Funda. Logo no começo da atividade, Bauza já separou os prováveis titulares e organizou uma atividade tática sem a presença de um time adversário. A equipe começou com: Dênis; Bruno, Rodrigo Caio, Breno e Carlinhos; Thiago Mendes, Hudson, Michel Bastos e Paulo Henrique Ganso; Centurión e Alan Kardec.

Na sequência o argentino promoveu a entrada do time reserva. As duas equipes disputaram o treino tático e a todo momento o argentino interrompeu para orientar o posicionamento dos jogadores. Os suplentes atuaram com: Renan Ribeiro; Auro, Lyanco, Lucão e Mena; João Schimidt, Wesley, Reinaldo e Wilder Guisao; Daniel e Rogério. A partida terminou com vitória dos titulares por 1 a 0, com gol de Thiago Mendes.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por fim, Bauza promoveu trocas nas equipes e colocou o ataque titular para treinar contra a defesa titular. Nessa segunda parte, Breno ainda marcou um gol antes do encerramento do trabalho. O defensor, que se reapresentou para a temporada antes dos demais companheiros, se destacou no trabalho pelos desarmes. Na última temporada, ele teve problemas com lesões e não conseguiu ter uma sequência de jogo. Em 2015, o jogador chegou a atuar até mesmo como volante durante a gestão do técnico colombiano Juan Carlos Osorio.

O elenco iniciou nesta segunda-feira o regime de concentração no CT da Barra Funda. O período vai até quarta-feira à tarde. Bauza vai comandar treinos pela manhã e também na parte da tarde durante esta semana. A tendência é a equipe ter novas atividades táticas depois de na última semana ter priorizado a parte física. A estreia do clube em competições oficiais será no dia 31 de janeiro, contra o Redd Bull Brasil, em Campinas, pelo Campeonato Paulista.

A equipe ainda aguarda a confirmação da vinda do zagueiro Diego Lugano para reforçar a equipe. Problemas na documentação na semana passada atrasaram o anúncio do uruguaio como reforço. A negociação com o Cerro Porteño, clube em que o defensor atuava, deve incluir como contrapartida a realização de um amistoso de pré-temporada no dia 20 de janeiro, em Assunção, para inaugurar o novo estádio do clube.