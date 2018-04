Bauza confirma entrada de Centurión no ataque do São Paulo; Buffarini treina

O técnico Edgardo Bauza confirmou neste sábado a entrada de Centurión no ataque do São Paulo para o duelo contra a Chapecoense, domingo, às 11h, no estádio do Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pela primeira vez desde que assumiu o time, o treinador argentino promoveu um rachão na véspera da partida. Centurión foi o grande destaque ao marcar dois gols. O argentino Chavez, que era um dos cotados para a vaga, foi relacionado, mas começará na reserva.

O atacante Gilberto está fora do confronto. O jogador continua em tratamento de um entorse no tornozelo esquerdo e foi vetado pelo departamento médico. A principal novidade no trabalho deste sábado foi a presença do lateral-direito argentino Buffarini, que se apresentou na sexta-feira.

O São Paulo vem de derrota para o Grêmio por 1 a 0 em Porto Alegre. É o atual nono colocado do Brasileiro, com 22 pontos. O provável time que entrará em campo terá: Denis; Bruno, Lugano, Maicon e Carlinhos; Hudson, Thiago Mendes, Kelvin, Cueva e Michel Bastos; Centurión.