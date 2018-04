Bauza confirma interesse do São Paulo em Caraglio e Buffarini

A proximidade do fim da Copa Libertadores faz o São Paulo já se movimentar por reforços para a sequência do ano. O técnico Edgardo Bauza disse nesta terça-feira que a diretoria estuda nomes e deve tentar a vinda de pelo menos três jogadores. Os dois nomes citados pelo argentino são de jogadores compatriotas, o atacante Milton Caraglio e o lateral-direito Buffarini.

"Eles estão entre cinco e seis atletas que estamos analisando com a diretoria. Destes seis, depois dois ou três vamos ver se podemos contratar. Depois da partida contra o Nacional vamos falar disso com mais cuidado. Mas agora estou com a cabeça voltada para a semifinal e não quero sair disso", disse o técnico em entrevista ao canal SporTV no hotel em que o São Paulo está hospedado, em Medellín.

A equipe chegou na Colômbia na segunda-feira para disputar a segunda partida da semifinal da Copa Libertadores, contra o Atlético Nacional, na quarta. Após a derrota por 2 a 0 no Morumbi, semana passada, a equipe paulista precisa ganhar por três gols de diferença para que possa se classificar à decisão do torneio.

O lateral Buffarini, citado por Bauza como possível reforço, é alvo do São Paulo desde 2015. As investidas para contratá-lo diminuíram após o jogador ter renovado contrato com o San Lorenzo, onde foi inclusive treinado por Bauza. Já Caraglio está atualmente no Tijuana, do México, e começou a carreira no Rosário Central. Por ser um jogador alto, fica como opção para a saída de Calleri, que tem contrato até o fim de julho.