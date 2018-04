Bauza confirma interesse em atacantes do Palmeiras, mas vê negociação difícil

O técnico do São Paulo, Edgardo Bauza, confirmou nesta terça-feira que tem interesse na contratação dos atacantes Lucas Barrios e Rafael Marques, do Palmeiras, e também de Lucas Pratto, do Atlético-MG. Entretanto, o treinador admite que as chances de conseguir o acerto com um dos três é muito pequena. No caso de Rafael Marques, inclusive, ele já fez sete jogos pelo Brasileiro e não poderia atuar por outro clube da Série A.

“Falta chegar um jogador, apenas. E Pratto e Barrios, por exemplo, são muito difíceis. A torcida tem que ficar tranquila de que estamos motando uma equipe que poderá lutar por campeonatos", disse o treinador, após o treino realizado nesta terça-feira, no CT da Barra Funda. Sobre Rafael Marques, limitou-se a responder “Sim” quando questionado se tinha interesse no jogador.

Quanto a Rafael Marques, o jogador chegou a acertar com o São Paulo, mas na hora de fechar o acordo, o Palmeiras decidiu segurá-lo, por receio de que ele pudesse se destacar no rival.

A previsão inicial era de que Andrés Chávez, que veio do Boca Juniors, fosse apresentado nesta terça-feira, mas Bauza pediu para falar e garantiu que mesmo com a possibilidade de deixar o clube para defender a seleção argentina, a relação com a diretoria por pedido de reforços continua muito boa.

“A chegada de um jogador não é um benefício para mim. É para a equipe. Não busco um crédito pessoal, mas para a equipe. A diretoria tem feito um esforço muito grande para contratar quem eu pedi e o Buffarini é um deles. Quando disse que se não contratassem um centroavante iria complicar, é normal. Perdemos quatro jogadores que fizeram 80% dos nossos gols no ano. E a diretoria não perdeu porque quis, foram situações inevitáveis. Por isso tentamos alguém de peso para defender a história do clube”, explicou.

Sobre Barrios e Pratto, a chance de acordo, de fato, é bem pequena. Barrios foi contratado pela Crefisa, patrocinadora do Palmeiras, e o clube não gasta nada por ele, entretanto, a financiadora não está disposta a levar seu jogador para um rival do time alviverde. Quanto a Pratto, o Atlético-MG não tem interesse em emprestá-lo e o São Paulo não cogita a possibilidade de contratá-lo, por ser uma transferência com valores elevados.