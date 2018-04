Bauza confirma São Paulo com Lucão para encarar o São Bento

Já classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista e com o duelo decisivo diante do River Plate pela Libertadores na cabeça, o São Paulo entrará em campo com uma escalação bastante mudada para encarar o São Bento neste domingo, em Sorocaba. Serão nove mudanças na equipe, incluindo a entrada do zagueiro Lucão.

Neste sábado pela manhã, o técnico Edgardo Bauza comandou o último treino antes do confronto e confirmou as alterações. Oito delas já haviam sido esboçadas na atividade de sexta, mas desta vez o treinador argentino preferiu também promover a entrada de Lucão, que teve poucas oportunidades este ano.

Lucão entrará na vaga de Maicon, que treinou como titular na sexta mas ficará de fora por estar pendurado com dois cartões amarelos. Em relação à equipe que goleou o Trujillanos por 6 a 0 no meio de semana, somente o goleiro Denis e o lateral Mena serão mantidos.

Bruno, Rodrigo Caio, Maicon, Hudson, João Schmidt, Kelvin, Paulo Henrique Ganso, Michel Bastos e Calleri ganharão um importante descanso antes da partida diante do River Plate. Na quarta que vem, o São Paulo recebe o time argentino precisando da vitória para se manter vivo na Libertadores.

Antes, no entanto, a equipe tem este último compromisso pela primeira fase do Campeonato Paulista e deverá ir a campo com: Denis; Caramelo, Lugano, Lucão e Mena; Thiago Mendes, Wesley, Daniel, Lucas Fernandes e Centurión; Alan Kardec.