Após melhor jogo do SP no ano, Bauza avisa: 'Falta outro passo'

A vitória do São Paulo sobre o River Plate, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores trouxe alívio ao técnico Edgardo Bauza. O argentino afirmou na entrevista coletiva ao fim da partida que a atuação da equipe no estádio do Morumbi foi a melhor em toda a temporada, principalmente por ter batido o atual campeão continental por 2 a 1 e dominado grande parte do jogo.

"Fiz o meu melhor jogo no São Paulo, levando em conta o adversário. Estou tranquilo porque demos um passo. Agora, falta outro, na semana que vem", comentou o treinador. No dia 21 o São Paulo enfrenta o The Strongest, em La Paz, e precisa apenas de um empate para confirmar vaga nas oitavas de final da competição. Antes disso a equipe decide no domingo vaga na semifinal do Campeonato Paulista contra o Audax, em Osasco.

De acordo com Bauza, o São Paulo fez um primeiro tempo excelente por ter dominado a posse de bola e não permitir os ataques do River Plate. "Tivemos chance para fazer o terceiro gol, mas na Libertadores é assim. Tem de estar sempre atento. Demos um passo, falta o último. Em La Paz vamos buscar um resultado que não será fácil. Não jogaremos pelo empate", afirmou o treinador, negando que a equipe irá jogar de forma defensiva por poder empatar para se classificar.

Em 22 jogos oficiais na temporada, foi a 10ª vitória do São Paulo. Para o técnico, a presença de 51 mil torcedores foi um ingrediente importante. "Temos que agradecer à torcida. A participação deles foi fundamental. Se continuar assim, será difícil nos vencer em casa. O time tem evoluído e jogos como o contra River me deixam tranquilo e passam a sensação de que podemos crescer", afirmou.

O elenco se reapresenta na tarde de quinta-feira no CT da Barra Funda para iniciar a preparação para as quartas de final do Campeonato Paulista. No domingo, às 18h30, o time enfrenta o Audax em partida única que valerá vaga nas semifinais.