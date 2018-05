Bauza lamenta pontaria e valoriza atuação do São Paulo em empate

O técnico do São Paulo, Edgardo Bauza, lamentou nesta quinta-feira o excesso de chances perdidas pelo time no empate em 1 a 1 com o Cesar Vallejo, no Peru, pela Copa Libertadores. O argentino culpou a falta de pontaria como a responsável por não permitir que o time virasse o placar e fosse para o jogo de volta, na próxima semana, no Pacaembu, com a classificação mais encaminhada.

Hohberg marcou o primeiro, ainda na etapa inicial, e Calleri igualou já no segundo tempo. "No futebol não há merecimento. Nós criamos as situações, faltou um pouco mais de pontaria para definirmos. Pedi que a equipe se tranquilizasse no segundo tempo. Ao menos conseguimos o empate", disse o treinador em entrevista coletiva depois da partida no estádio Mansiche.

A equipe do Morumbi dominou a partida, criou mais chances e perdeu muitos gols. Para o treinador, o importante não é avaliar apenas o resultado, mas sim o futebol apresentado. "Depois de menos um mês de trabalho, vejo que a equipe segue crescendo. Tivemos alguns erros e vamos continuar trabalhando para consertar. Continuo tranquilo", comentou Bauza.

Antes da partida de volta, o São Paulo terá compromisso no sábado, pelo Campeonato Paulista. A equipe recebe no Pacaembu o Água Santa, pela segunda rodada. O técnico adiantou que deve escalar os reservas na partida para dar descanso aos titulares que atuaram nas duas últimas partidas.