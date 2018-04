Bauza mantém Gilberto entre os titulares e encaminha São Paulo

O técnico Edgardo Bauza encaminhou nesta quinta-feira o São Paulo que deve entrar em campo contra o Grêmio, no domingo, em Porto Alegre, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Gilberto foi mantido entre os titulares, assim como o volante Wesley e o zagueiro Lugano.

Os dois últimos substituem o volante Hudson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o zagueiro Rodrigo Caio, convocado para a seleção olímpica. Gilberto ganhará uma oportunidade após as saídas de Calleri, que está na seleção argentina e ainda não definiu seu futuro, e Alan Kardec, que acertou com o futebol chinês.

Apesar de ter definido os titulares, quem chamou a atenção no coletivo desta quinta-feira foi o jovem Pedro Bortoluzzo, que marcou duas vezes para os reservas. Revelado nas categorias de base, em Cotia, o atacante já foi relacionado para algumas partidas da competição nacional e vive a expectativa de viajar com a delegação para Porto Alegre.

O São Paulo ainda treina na sexta-feira e no sábado antes de viajar para o Rio Grande do Sul. O time vem de empate no clássico com o Corinthians por 1 a 1, no domingo, em Itaquera.

Com o resultado foi a 22 pontos e ocupa a nona colocação no Campeonato Brasileiro. A provável equipe que entrará em campo terá: Denis; Bruno, Maicon, Lugano e Mena; Thiago Mendes, Wesley e Cueva; Michel Bastos, Centurión e Gilberto.