Bauza mantém Lucão no time e coloca Kardec no lugar de Calleri

O técnico Edgardo Bauza fechou o treino do São Paulo nesta terça-feira, no Pacaembu, mas confirmou qual será a escalação titular para o jogo de quarta contra o The Strongest, no mesmo estádio, pela Copa Libertadores. A equipe que começa a partida será a mesma que no domingo perdeu por 2 a 0 para o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, exceto pela entrada de Alan Kardec na vaga de Calleri.

O argentino voltou a defender o zagueiro Lucão, que falhou no primeiro gol da derrota. O jogador de 19 anos continua como titular ao lado de Rodrigo Caio. "Ele (Lucão) está muito bem. Cometeu um erro, como comete todos os atletas. Como disse, nem por isso temos que crucificar. Ele tem a confiança minha, dos companheiros e de todos. Certamente vai fazer uma boa partida", comentou Bauza.

Além disso, o treinador argentino praticamente não teria opções para substituir Lucão, pois Breno se recupera de uma tendinite no joelho direito, enquanto Lugano ainda realiza trabalhos para adquirir a forma física necessária para entrar em campo. Já o recém-contratado Maicon ainda realiza exames médicos. Assim, restaria a possibilidade de utilizar o jovem Lyanco, também de apenas 19 anos.

O técnico não permitiu que o treino de véspera fosse acompanhado pelos jornalistas. A imprensa só teve acesso ao estádio para a entrevista coletiva de Bauza. O técnico do São Paulo teve conversa particular com Lucão na segunda-feira e disse ter notado no zagueiro tranquilidade e autoconfiança para que seja escalado contra o The Strongest. O time boliviano é o primeiro adversário da equipe paulista pelo Grupo 1 da Libertadores, que também tem River Plate, da Argentina, e Trujillanos, da Venezuela.

A alteração para a partida é o retorno de Alan Kardec ao time titular. O atacante estava com amidalite e ficou fora dos dois últimos jogos. O argentino Calleri entrou na vaga dele e agora ganha descanso. "Decidi dar descanso para Calleri, porque vem jogando 90 minutos por três jogos seguidos. Como ele não fez pré-temporada, tenho temor que possa estar sob risco de alguma lesão. Kardec se recuperou e está bem", explicou.

Bauza garantiu que a decepção pela nova derrota para o Corinthians em um clássico já foi superada. Segundo ele, o elenco esqueceu o resultado e assimilou a importância de estrear na fase de grupos com uma vitória em casa. O argentino ressaltou na entrevista que como o outro confronto com o The Strongest será na altitude de 3,6 mil metros de La Paz, é fundamental pontuar contra o adversário em São Paulo.

A escalação titular da equipe terá: Denis; Bruno, Rodrigo Caio, Lucão e Mena; Hudson, Thiago Mendes, Centurión, Paulo Henrique Ganso e Michel Bastos; Alan Kardec. O jogo começa no Pacaembu às 19h30 desta quarta-feira.