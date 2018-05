Bauza muda sete e promove estreia de Maicon no São Paulo

O técnico Edgardo Bauza definiu nesta terça-feira a equipe titular do São Paulo para enfrentar o Novorizontino, pelo Campeonato Paulista, com sete mudanças em comparação à formação do último jogo. O time vai a campo no Pacaembu, nesta quarta-feira, e terá a estreia do zagueiro Maicon na vaga de Lugano, além do retorno do meia Michel Bastos e da entrada do volante João Schmidt na vaga de Hudson.

O time treinou sem a presença dos jornalistas durante 1h30 nesta terça-feira. Bauza trabalhou com os titulares a parte tática e jogadas de bola parada. Após reestrear no último domingo, contra o Rio Claro, Lugano ganha descanso e será substituído por Maicon, que veio do Porto por empréstimo e vai fazer a sua estreia. Na defesa também saem os laterais Bruno e Mena para as entradas de Caramelo e Carlinhos, que no último domingo atuou avançado, como ala.

No meio-campo a formação estará bastante modificada. Hudson dá lugar para João Schmidt. O volante negocia empréstimo ao Avaí e tem recebido poucas chances no São Paulo desde que retornou ao clube de empréstimo do futebol português, em junho do ano passado. Wesley ganha a vaga de Centurión para atuar pelo lado direito do setor e Rogério entra para compor a ala esquerda.

Michel Bastos será titular e deve atuar centralizado. O jogador esteve envolvido em episódios turbulentos do clube nos últimos dias, como ao ser criticado na rede social Twitter por um assessor de gabinete da presidência do São Paulo e ser poupado do jogo do Rio Claro, no último domingo, quando membros de torcida organizada fizeram um protesto contra as atuações dele. O capitão retorna agora e tem a confiança de Bauza.

No ataque, Alan Kardec retorna na vaga de Calleri após se recuperar de um corte no pé esquerdo sofrido no jogo com o The Strongest. A provável escalação titular do time terá: Denis; Caramelo, Maicon, Rodrigo Caio e Carlinhos; Thiago Mendes, João Schmidt, Wesley, Michel Bastos e Rogério; Alan Kardec.