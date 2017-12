Bauza pede contratação de zagueiro e sonda atacante Kelvin

O técnico do São Paulo, Edgardo Bauza, afirmou nesta sexta-feira que o time ainda não encerrou a busca por reforços para a temporada. Após quatro contratações, o treinador contou em entrevista coletiva que a diretoria ainda busca um zagueiro, além de negociar com o lateral-direito Julio Buffarini, do San Lorenzo, e com o atacante Kelvin, que pertence ao Porto e atuou emprestado ao Palmeiras no último ano.

Até agora o time trouxe os atacantes Calleri e Kieza, o zagueiro Lugano e o lateral-esquerdo Mena. Desses, apenas o último tem sido titular e está confirmado na formação que neste sábado enfrenta o Red Bull Brasil, em Campinas, pelo Campeonato Paulista. "Tem possibilidade de vir outros jogadores. As possibilidades não estão fechadas. Queremos uma equipe bastante competitiva", afirmou.

O argentino sugeriu à diretoria os nomes de Calleri, anunciado nesta sexta, e do Buffarini, com quem trabalhou no San Lorenzo. "Está complicada a negociação. Ele manifestou o desejo de jogar no São Paulo, mas é algo que não sei se vai definir. Entre hoje (sexta-feira) e amanhã temos que definir", comentou. Bauza contou que aprovou a possibilidade de a diretoria ir atrás de Kelvin, mas disse não saber como está o andamento da negociação.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A prioridade agora é pelas busca um zagueiro, em vez de um meia, como desejou Bauza no começo da temporada. O técnico analisou as opções do elenco na pré-temporada, gostou das opções e dispensou contratações para o setor. Porém, é a defesa que mais preocupa, principalmente por possíveis convocações de jogadores para as suas seleções e a insegurança com o estado físico de Lugano. "Não sei se ele vai poder estar bem dentro de dez a 15 dias ou precisar mais. Por isso, é uma posição que nos preocupa."

Bauza confirmou a escalação do São Paulo para a estreia na temporada com a mesma formação utilizada nos treinos e no amistoso com o Cerro Porteño. A equipe joga com: Dênis; Bruno, Breno, Rodrigo Caio e Mena; Hudson e Thiago Mendes; Michel Bastos, Ganso e Centurión; Alan Kardec. O argentino afirmou que o encontro com o Red Bull Brasil vale como um teste importante para avaliar o nível dos jogadores antes da estreia na fase preliminar da Libertadores, na quarta, contra o Cesar Vallejo.