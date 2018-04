Bauza pede que jogadores não festejem goleada do São Paulo

O técnico Edgardo Bauza tentou evitar a euforia depois de ver o São Paulo aplicar a goleada por 4 a 0 sobre o Toluca, nesta quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O argentino comentou na entrevista coletiva depois da partida que se reuniu com os jogadores no vestiário e pediu para que não comemorassem o resultado, porque na próxima semana as equipes se reencontram no México no jogo de volta.

Na partida no Estádio Nemesio Diez o São Paulo poderá perder por até três gols de diferença que estará classificado para as quartas de final, situação que não fez Bauza se sentir confortável. "Na Libertadores é uma história diferente a cada jogo. Pedi aos jogadores que não festejassem, porque não ganhamos nada", disse Bauza, bicampeão do torneio ao conduzir a LDU e o San Lorenzo aos títulos em 2008 e 2014, respectivamente.

O argentino considerou a atuação como a melhor do time na temporada. "Levando em conta a importância do jogo e a qualidade do adversário, que é bastante forte, fomos muito bem. A equipe continua crescendo. Vejo Kelvin cada vez mais solto, a defesa central mais segura. Isso me dá a tranquilidade de que todos estão bem", comentou Bauza, que está no cargo desde janeiro.

Foi a terceira vitória seguida do time no Morumbi nesta edição da Libertadores. Antes, ainda na fase de grupos, o São Paulo tinha batido o River Plate por 2 a 1 e o Trujillanos, da Venezuela, por 6 a 0. Para o treinador, a boa presença da torcida nessas partidas contribuiu para as atuações, porém os resultados não podem acomodar o time. "Obviamente é difícil perder por cinco gols no México. Mas ninguém apostaria antes do jogo que o time faria quatro gols", afirmou.

Para o jogo no México na próxima semana a equipe do Morumbi deve viajar com antecedência. O clube planeja seguir na noite de domingo para Acapulco, onde treinará por dois dias antes de embarcar para Toluca. A partida na próxima quarta-feira será às 19h15 (horário de Brasília).