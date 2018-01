Edgardo Bauza pode superar Telê Santana no São Paulo

O técnico Edgardo Bauza vai ser apresentado de forma oficial como novo técnico do São Paulo na quarta-feira, às 12h, e chega ao clube com a possibilidade de superar a marca de um dos maiores ídolos do clube, o treinador Telê Santana. O argentino tem duas conquistas da Libertadores, mesma quantidade que o ex-comandante são-paulino.

Campeão pela LDU em 2014 e pelo San Lorenzo no ano passado, Bauza tem a mesma quantidade de títulos que Telê Santana - campeão pelo São Paulo em 1992 e 93) e Paulo Autuori, outro identificado com o time tricolor - ele foi campeão pelo Cruzeiro em 97 e São Paulo em 2005).

O técnico mais vencedor da Libertadores é o argentino Carlos Bianchi, que conquistou quatro vezes: um pelo Velez Sarsfield e três pelo Boca Juniors. O segundo técnico com mais conquistas é Osvaldo Zubeldia, que comandou o Estudiantes em três conquistas.

Com dois títulos, além de Telê, Autuori e Bauza, estão na lista Roberto Scarone (Peñarol-URU), Luis Alonso Pérez (Santos), Manuel Giudice (Independiente-ARG), Juan Carlos Lorenzo (Boca-ARG), Luis Cubilla (Olimpia-PAR) e Luiz Felipe Scolari (Grêmio e Palmeiras).