Edgardo Bauza promete que São Paulo vai trazer mais três reforços

O técnico Edgardo Bauza concedeu nesta sexta-feira a sua primeira entrevista coletiva no ano e prometeu que o São Paulo deve trazer mais três reforços para iniciar a temporada. O argentino contou que a ideia é buscar pelo menos mais um defensor, um meia e um atacante, além de promover garotos das categorias de base. O objetivo do treinador é contar com um elenco de 30 atletas, quatro a mais do que a composição atual.

Até agora a diretoria realizou três contratações para a temporada. Vieram o lateral-esquerdo Eugenio Mena, o zagueiro Diego Lugano e o atacante Kieza, ainda não anunciado pelo clube. "Estamos buscando um jogador por linha. Um zagueiro, um meia e outro mais ofensivo. Estamos em negociações. Está difícil. Estamos tentando esses três reforços por enquanto", afirmou Bauza.

Dessa procura, pelo menos um nome já é conhecido. Bauza admitiu que o atacante Jonathan Calleri, ex-Boca Juniors, é um dos possíveis reforços. "Ele é um jogador jovem, com grande projeção. Acabou de ser adquirido por um grupo de empresários e dentro de seis meses vai jogar em uma equipe italiana. Existe a possibilidade que venha nos reforçar. Não está fechado", disse. O Atlético-MG também tenta trazer o atacante, que no ano passado fez dupla ofensiva com Carlos Tevez.

Bauza explicou que por enquanto o elenco ainda não está fechado e a busca por reforços inclui o estudo de várias opções entre as variadas posições pretendidas. A ideia do argentino é ter vários jogadores em cada setor para estimular a disputa por vagas no time titular. Segundo a imprensa argentina, o treinador chegou a sugerir à diretoria a contratação de ex-comandados no San Lorenzo, como o lateral Buffarini e o volante Ortigoza. As negociações, porém, não evoluíram.

O treinador disse ter acompanhado três jogos do clube na Copa São Paulo de Futebol Junior e prometeu convocar alguns dos destaques para realizar um período de experiências no elenco profissional. "Quando for possível, vamos trazer jogadores para nossa equipe, talvez quatro ou cinco, e determinar quais deles serão incorporados. Já comuniquei a diretoria que quero aumentar nosso plantel", contou.

A manhã de sexta-feira teve treinos físicos no São Paulo. O recém-contratado Kieza participou pela primeira vez de trabalhos com o grupo e correu pelo gramado do CT da Barra Funda. O atacante espera a chegada de documentos de Shanghai Shenxin, da China, para que tenha a chegada oficializada pelo clube.