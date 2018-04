Bauza escala São Paulo sem Lugano para enfrentar o River

O técnico Edgardo Bauza definiu o São Paulo nesta terça-feira para o jogo de quarta com o River Plate, no Morumbi, pela Copa Libertadores, sem o zagueiro Lugano entre os titulares. O treinador argentino vai manter a escalação que na última semana derrotou o Trujillanos, da Venezuela, por 6 a 0, também pela competição continental.

Na ocasião, Lugano ficou fora por estar com uma lombalgia, mas se recuperou e entrou em campo no fim de semana, pelo Campeonato Paulista. Bauza comandou um treino por cerca de uma hora no fim da tarde desta terça, no estádio do Morumbi, e deve manter a defesa do time com Maicon e Rodrigo Caio.

A formação titular deve ter: Denis; Bruno, Rodrigo Caio, Maicon e Mena; Hudson e João Schmidt; Michel Bastos, Ganso e Kelvin; Calleri. A previsão é de estádio lotado, já que os ingressos estão esgotados. Restam apenas entradas de visitantes, cativas e camarotes do estádio.

Havia a expectativa de que Lugano fosse titular, já que o uruguaio ainda não atuou no Morumbi depois que retornou ao clube, em janeiro. Nos dois jogos do São Paulo no estádio neste ano, o defensor estava fora com problemas de lesão.