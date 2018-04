Bayer adia vinda de França para julho O Bayer Leverkussen adiou a vinda do atacante brasileiro França para 1º de julho, informou hoje o diretor do clube Reiner Calmund. As inscrições para o campeonato alemão terminaram hoje, por isso França só vestirá a camisa do Bayer daqui a 1 semestre. O clube, que previa firmar um contrato até 2007 e pagaria R$ 8,5 milhões pelo passe do jogador, alegou ?motivos econômicos?.