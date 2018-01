Bayer admite perder Lúcio em 2004 O Bayer Leverkusen admitiu nesta quinta-feira que já procura um substituto para o lugar de Lúcio para a próxima temporada. Embora, o zagueiro brasileiro tenha contrato com o clube alemão até 2007, o gerente de futebol Ilja Kaenzig parece estar conformado com a possibilidade de ver o jogador se transferir para outro time em 2004. ?Sabemos que Lúcio vai para um grande clube?, disse ao diário Die Welt. ?Mas tenho certeza de que continua conosco até o final desta temporada?. De acordo com o dirigente, Juan também deve ser negociado. A Juventus de Turim saiu na frente e deve contratar Lúcio. Segundo fontes próximas aos italianos, o Bayer teria recebido 4 milhões de euros e espera por mais 10 ao final da competição. Finalista da Liga dos Campeões, o time alemão vendeu outros jogadores como Zé Roberto, Michael Ballack e Robert Kovac.