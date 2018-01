Bayer anuncia contratação de Juan A equipe alemã do Bayer Leverkusen anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro brasileiro Juan, do Flamengo. O rubro-negro vai receber cerca de R$ 7 milhões pelo passe do jogador, de 23 anos e que já foi convocado 15 vezes para a seleção brasileira. Juan foi contratado para suprir a ausência de Jens Nowotny, que sofreu uma contusão grave no joelho e deverá ficar em tratamento por vários meses. Além disso, poderá ser uma opção no caso de uma eventual saída de Lúcio. O zagueiro da seleção brasileira está sendo pretendido por outros clubes europeus e pode deixar o futebol alemão após a copa.