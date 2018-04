Bayer confirma acerto com França França teve uma boa notícia, vinda da Alemanha. Nesta quinta-feira, o técnico do Bayer Leverkusen, Klaus Toppmoeller, confirmou a chegada o atacante à equipe. Só não sabe, ainda, a data exata. Mas será entre o fim de janeiro e 1º de julho. "Faremos todo o possível para que ele venha logo", disse o treinador, que já conta com dois brasileiros em seu time: o zagueiro Lúcio e o volante Zé Roberto. A declaração de Toppmoeller, em entrevista à revista esportiva Kicker, confirma as afirmações do presidente do São Paulo, Paulo Amaral, de que o clube paulista está tentando convencer os alemães a concordarem em contar com França somente após o primeiro semestre. No Brasil, o jogador e a diretoria do Tricolor aguardam a chegada dos documentos de transferência para definir a negociação. O atacante, que casou no último sábado, está em lua-de-mel e viajará para a Alemanha assim que tudo estiver acertado. Com a negociação bem encaminhada, França sequer vai comparecer à reapresentação dos jogadores nesta sexta-feira. O São Paulo vai apresentar os três novos jogadores, que foram contratados por empréstimo: o atacante Reinaldo, do Flamengo, o lateral Rafael, do Guarani, e o meia Lúcio Flávio, do Atlético-PR. O grupo começa incompleto o trabalho de preparação para o Torneio Rio-São Paulo, pois os dirigentes ainda pretendem renovar o empréstimo dos zagueiros Emerson, da Portuguesa, e Reginaldo Cachorrão, do Atlético-PR.