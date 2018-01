Bayer demite técnico por fracasso A diretoria do Bayer Leverkusen demitiu na noite de sábado o técnico Klaus Toppmoeller, após a derrota para o Hansa Rostock, por 2 a 1. A equipe ocupa a 15ª colocação do Campeonato Alemão e vem de uma série de cinco derrotas consecutivas. Os dirigentes anunciaram que Thomas Hoerster, ex-treinador de um dos times amadores do clube, será o substituto provisório.