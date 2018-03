Bayer é goleado e pode ser rebaixado O que a torcida do Bayer Leverkusen mais teme está prestes a acontecer. Após a goleada sofrida neste sábado para o Hamburgo por 4 a 1, a duas rodadas do fim da temporada 2002/2003 do Campeonato Alemão, a situação do time ficou ainda mais complicada. O time está na 16ª colocação, à frente apenas do Nurenberg e do Energie Cottbus, este último já rebaixado. Vice-campeão alemão e finalista da Liga dos Campeões da Europa no ano passado, o sinal de alerta foi ligado na equipe de Lúcio e França e as chances de rebaixamento não são pequenas. A classificação segue liderada pelo campeão Bayern Munique, com 72 pontos, seguido do Borussia Dortmund, com 56. Na rodada deste sábado os resultados foram os seguintes: Moenchengladbach 3 x 0 Hansa Rostock, Wolfsburgo 2 x 2 Kaiserslautern, Hertha Berlin 3 x 6 Bayern Munique, Borussia Dortmund 4 x 1 Nurenberg, 1860 Munique 3 x 0 Energie Cottbus e Stuttgart 0 x 1 Werder Bremen.