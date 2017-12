Bayer e Panathinaikos se classificam As duas vagas que restavam para as quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa foram definidas nesta quarta-feira. Bayer Leverkusen, da Alemanha, e a surpresa Panathinaikos, da Grécia, se juntam à Real Madrid, Deportivo La Coruña, Barcelona, Liverpool, Manchester United e Bayern de Munique. A Espanha, mais uma vez, confirmou a sua tradição na competição, ao classificar o maior número de equipes para a próxima fase: três. Inglaterra e Alemanha terão dois representantes cada. O Panathinaikos garantiu sua vaga ao ficar no empate com o Real Madrid: 2 a 2, em casa. O Porto, único que o ameaçava, foi superado pelo Sparta, em Praga, por 2 a 0. Atuando no estádio Riazor, o Deportivo La Corunã, já classificado, apostou em uma equipe composta por muitos reservas e se deu mal. Acabou perdendo o jogo para o Bayer Leverkusen, por 3 a 1, e a primeira colocação no grupo D. Terminou com 10 pontos, ao lado do time alemão, mas ficou em desvantagem no confronto direto. No primeiro jogo entre os dois, o La Coruña já havia sido derrotado, na Alemanha, por 3 a 0. Nesta quarta-feira, Ballack, Schneider e Neuville anotaram os gols do Leverkusen, que foi beneficiado pela derrota do Arsenal para a Juventus, em Turim, por 1 a 0 (gol de Zalayeta). Tristán, que entrou na segunda etapa, fez o gol de honra dos espanhóis. Com a derrota, o Deportivo, na próxima fase, enfrentará um adversário mais forte, possivelmente um clássico de seu país. O regulamento da competição prevê, a partir das quartas-de-final, confronto entre primeiros contra segundos colocados, em jogos de ida e volta. Os campeões dos grupos foram: Manchester United (A), Barcelona (B), Real Madrid (C) e o Bayer Leverkusen (D). Como estava na chave dos alemães, o confronto com o rival não é possível. O sorteio acontece na sexta-feira.