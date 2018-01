Bayer e Roma em litígio por Émerson O Bayer Leverkusen ameaça abrir processo contra a Roma, na Justiça comum, por causa de Émerson. O volante brasileiro transferiu-se para a Itália no meio de 2000 e até agora o clube alemão não recebeu nada dos US$ 16,6 milhões aos quais julga ter direito pela cessão do passe. A Fifa foi acionada e marcou para a semana que vem encontro entre representantes dos dois clubes para chegar a acordo amigável. O Bayer promete jogo duro se o calote romano persistir.