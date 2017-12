Bayer empata sem gols com o Colonia O Bayer Leverkusen empatou sem gols contra o Colonia neste domingo e manteve a terceira colocação no Campeonato Alemão, com 32 pontos. No outro jogo da 15ª rodada, o Schalke venceu o Borussia Moenchengladbach por 2 a 1.