Bayer faz seguro de 7 milhões de euros A diretoria do Bayer Leverkusen, antepenúltimo colocado do Campeonato Alemão, fez seguro de 7 milhões de euros a serem recebidos se o time for rebaixado para a Segunda Divisão. A apólice foi contratada no final da temporada passada para compensar eventuais perdas econômicas provocadas pelo descenso. Na Alemanha, caem os três últimos.