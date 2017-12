Bayer ganha e vira líder do Alemão O Bayer Leverkusen é o novo líder do Campeonato Alemão. Neste sábado, pela 13ª rodada, o time dos brasileiros Lúcio e Zé Roberto conseguiu um excelente resultado ao vencer, de virada, o Colonia por 2 a 1, fora de casa, e se mantém como o único time invicto da competição. O time de Leverkusen se beneficiou com a derrota do Bayern de Munique para o Werder Bremen por 1 a 0. Kirsten e Neuville marcaram para o Bayer, depois que Kurth abrira o placar para o Colonia. Agora, a equipe de Leverkusen lidera com 33 pontos, dois a mais que o Bayern de Munique. Em Munique, o Borussia Dortmund bateu o Munique 1860 por 3 a 1. Os brasileiros Éwerthon e Amoroso e o checo Koller marcaram os gols do Borussia. O meia checo Rosicky desfalcará a equipe por duas semanas, devido a uma lesão muscular, sofrida na partida da última quarta-feira, entre República Checa e Bélgica. O Borussia ocupa a quarta colocação, com 28 pontos. Com uma goleada por 5 a 1 sobre o St. Pauli, o Kaiserslautern manteve-se na terceira posição, com 28 pontos. O meia Lincoln, ex-Atlético-MG, marcou o último gol do Kaiserslautern. Demais resultados: Stuttgart 3 x 0 Freiburg; Hertha Berlin 2 x 0 Wolfsburgo e Hamburgo 0 x 0 Schalke 04. Neste domingo, dois jogos complementam a rodada: Nuremberg x Hansa Rostock e Borussia Moenchengladbach x Energie Cottbus.