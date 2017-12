Bayer goleia e lidera Alemão O Bayer Leverkusen manteve a boa fase no Campeonato Alemão, onde lidera com quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado, e goleou neste sábado o Hamburgo por 4 a 1. Às vésperas de disputar a final da Copa Toyota contra o Boca Juniors, na terça-feira, o Bayern de Munich, empatou por 0 a 0 contra o modesto Nuremberg, após pênalti desperdiçado pelo atacante peruano Claudio Pizarro. O time de Munique, na segunda colocação, deve ter o desfalque do capitão Stefan Effenberg, que saiu contundido de campo, diante do time argentino. Nos demais jogos do sábado, o Wolfsburgo venceu o Borussia Moenchengladbach por 3 a 1, o Energie Cottbus empatou sem gols contra o Stuttgart, o Colonia passou pelo St. Pauli por 2 a 1, o Werder Bremen goleou o Schalke 04 por 4 a 1 e o Hansa Rostock empatou por 1 a 1 contra o Hertha Berlin. Neste domingo, dois jogos completam a rodada: Friburgo x Munich 1860 e Borussia Dortmund x Kaiserslautern.