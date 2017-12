Bayer goleia e mantém a liderança O Bayer Leverkusen goleou neste sábado o Munich 1860 por 4 a 0 e garantiu a liderança do Campeonato Alemão com 59 pontos. O Munich continua na oitava posição com 39 pontos. Em outro jogo pela 28ª rodada do torneio, o Bayern de Munique derrotou o lanterna Colônia por 3 a 0 com dois gols de Elber. Com esses gols, o brasileiro, que joga na Alemanha desde 1994, se tornou o jogador estrangeiro com maior números de gols na história da Bundesliga (Campeonato Alemão). Agora, Elber soma 108 gols, dois a mais que o suíço Stephane Chapuisat. O resultado manteve a equipe em terceiro lugar, com 54 pontos, ao lado do Schalke 04, que venceu o Kaiserslautern por 3 a 0. Já o Hertha derrotou o Nurenberg por 2 a 0, com dois gols de Alex Alves. A rodada será completada neste domingo com dois jogos: Borussia Dortmund x Corttbus e Wolfsburg x Werder Bremen. Outros resultados: Freiburg 0 x 1 Borussia Moench Hansa Rostock 1 x 1 Hamburgo Schalke 04 3 x 0 Kaiserslautern St. Pauli 1 x 2 Stuttgart