Bayer goleia Hertha e assume liderança O atacante França abriu a goleada do Bayer Leverkusen por 4 a 1 sobre o Hertha Berlim , neste sábado, e ajudou sua equipe a assumir a liderança do Campeonato Alemão, com 22 pontos, um a mais que o Stuttgart, vencedor do confronto contra o Werder Bremen por 3 a 1. Nos demais jogos, o Borussia Dortmund goleou o Hannover por 6 a 2, com três gols do brasileiro Ewerthon. Já o Borussia Moenchengladbach empatou sem gols com o Bayern de Munique, o Colônia venceu o Freiburg por 1 a 0 e o Munich 1860 bateu o Frankfurt por 1 a 0. No domingo, Kaiserslautern x Hamburgo e Schalke 04 x Bochum completam a rodada.