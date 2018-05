Bayer Leverkusen anuncia técnico para próxima temporada

LEVERKUSEN - Mesmo com três partidas ainda por jogar no Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen já pensa na próxima temporada, e nesta sexta-feira anunciou o novo técnico para 2014/2015. Trata-se de Roger Schmidt, que assinou contrato por dois anos. Ele assumirá a vaga de Sascha Lewandowski, que vem comandando a equipe interinamente.

Alemão, Roger Schmidt se destacou como treinador do Red Bull Salzburg, da Áustria, nos últimos dois anos. Ele iniciará um novo projeto no Leverkusen depois que o trabalho do técnico Samii Hyypia chegou ao fim no início do mês. Hyypia foi demitido no último dia 5 por conta da queda brusca de rendimento da equipe na segunda metade do Alemão.

O Bayer Leverkusen chegou a ser segundo colocado do campeonato, mas após a pausa de inverno não conseguiu manter o ritmo e caiu vertiginosamente. Atualmente ocupa a quarta colocação, que lhe daria vaga na fase preliminar na Liga dos Campeões, mas apenas um ponto à frente do Wolfsburg, quinto colocado.

Mesmo em momento decisivo, o time seguirá comandado pelo interino Lewandowski nas últimas três rodadas, quando pegará Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt e Werder Bremen. Já Roger Schmidt se despedirá do Red Bull Salzburg com o título austríaco, conquistado com antecipação.