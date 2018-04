Bayer Leverkusen derrota Freiburg e reassume liderança

O confronto deste domingo foi definido no final do primeiro tempo. Depois de muito pressionar, o Bayer Leverkusen marcou três gols em pouco menos de cinco minutos e praticamente assegurou a vitória antes do intervalo.

O primeiro gol foi marcado pelo atacante Stefan Kiebling aos 36. Dois minutos depois, o suíço Eren Derdiyok ampliou. Desnorteado em campo, o Freiburg ainda levou o terceiro gol aos 40, feito pelo zagueiro Sami Hyypiä. Na etapa final, aproveitando a diminuição de ritmo do Bayer, a equipe visitante ainda descontou aos 21, com Feliz Bastians.

Com a boa vitória, o Bayer Leverkusen abriu dois pontos de vantagem para o Bayern de Munique e três para o Schalke 04, que haviam vencido no sábado. Já o Freiburg permanece com 18 pontos, lutando para escapar do rebaixamento.