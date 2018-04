Bayer Leverkusen e Mönchengladbach continuam embolados

Na luta pelas primeiras posições na tabela de classificação do Campeonato Alemão, Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach se mantiveram embolados no torneio ao somente empatarem por 1 a 1 neste domingo, em partida válida pela 15ª rodada, em duelo disputado na BayArena.

O resultado manteve os dois times com campanhas praticamente idênticas no Campeonato Alemão, ambos com 24 pontos e sete gols de saldo. O Bayer Leverkusen é o terceiro colocado, pois tem mais gols marcados - 26 a 20 - em comparação com o Borussia Mönchengladbach, que ocupa a quarta posição.

Após atuarem no meio de semana por competições europeias, Leverkusen e Mönchengladbach, classificados para a próxima fase da Liga dos Campeões e da Liga Europa, respectivamente, os dois times voltaram suas atenções neste domingo para o Campeonato Alemão.

Atuando em casa, o Leverkusen abriu o placar da partida aos 18 minutos do primeiro tempo com o gol marcado por Calhanoglu. O Mönchengladbach, porém, conseguiu arrancar o empate antes do intervalo, com o gol de Brouwers. Assim, a partida terminou empatada em 1 a 1.