Bayer Leverkusen empata com o Hannover em jogo de oito gols no Alemão

Bayer Leverkusen e Hannover protagonizaram neste domingo um dos mais emocionantes jogos da atual temporada do Campeonato Alemão. Em duelo da 17ª rodada, disputado em Hannover, as duas equipes se alteraram diversas vezes no placar e ficaram no empate por 4 a 4.

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Alemão

O resultado, contudo, não foi bom para nenhuma delas. O Bayer Leverkusen desperdiçou a oportunidade de assumir a vice-liderança - está em quarto com 28 pontos, dois atrás do segundo Schalke 04 -, enquanto o Hannover permaneceu no meio da tabela, com 23 pontos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na emocionante partida deste domingo, Julian Brandt abriu o placar para os visitantes logo aos 11, mas Ihlas Bebou empatou no minuto seguinte e Niclas Fuellkrug virou aos 21, de pênalti. Admir Mehmedi ainda igualou para o Bayer Leverkusen aos 25. E, nos acréscimos, Felix Klaus colocou o Hannover novamente em vantagem.

Embalado pela possibilidade de assumir a vice-liderança, o Bayer Leverkusen voltou melhor no segundo tempo e virou com gols de Leon Bailey, aos dois e aos 22. Quando o triunfo parecia certo, Julian Korb empatou novamente aos 38 e frustrou as pretensões do time visitante.

A 17ª rodada é a última do Alemão antes da pausa de inverno. O Leverkusen, porém, ainda terá um compromisso neste ano, na próxima quarta-feira, quando vai encarar o Borussia Mönchengladbach, fora de casa, pela Copa da Alemanha.