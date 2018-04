Bayer Leverkusen empata e fica mais longe do Borussia

Com o tropeço, o Bayer somou apenas mais um ponto e deixou o Borussia Dortmund ganhar mais dois de vantagem na classificação. O líder, que venceu o Bayern de Munique no sábado, soma 58, 12 a mais que o segundo colocado. Já o Werder alcançou os 25 e escapou da zona de rebaixamento.

Mesmo jogando fora de casa, o Bayer começou na frente, com gol no final do primeiro tempo. Derdiyok abriu o placar aos 42 minutos. Depois do intervalo, Rolfes aumentou a vantagem aos 22. A vitória parecia garantida. Contudo, a situação começou a mudar quando Kiessling marcou contra, aos 37. Nos acréscimos, Prödl anotou o segundo do Werder e assegurou o empate.

Mais cedo, o Stuttgart venceu o Eintracht Frankfurt por 2 a 0 e deu mais um passo rumo a reação na tabela. Com 22 pontos, ainda ocupa a vice-lanterna. Harnik e Hajnal marcaram os gols da partida, no segundo tempo, em apenas cinco minutos. O time de Frankfurt ocupa o 12.º lugar, com 27 pontos.