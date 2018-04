Bayer Leverkusen empata fora e segue em 2º no Alemão O Bayer Leverkusen garantiu a vice-liderança do Campeonato Alemão, neste sábado, mas desperdiçou boa chance de reduzir a distância para o líder Bayern de Munique. Jogando fora de casa, o time de Leverkusen não passou do 0 a 0 com o Freiburg, pela 19ª rodada.