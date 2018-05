Bayer Leverkusen encerra ano na liderança do Alemão

O craque Toni Kroos, emprestado junto ao Bayern de Munique, marcou o gol da vitória aos 24 minutos do segundo tempo --seu segundo gol da partida-- para deixar o invicto Leverkusen com 35 pontos em 17 jogos, um a mais que o Schalke 04, que bateu o Mainz por 1 x 0, na sexta-feira. O Alemão recomeça no dia 15 de janeiro.

Em dia com neve e frio cortante por toda a Alemanha, o Bayern de Munique goleou o lanterna Hertha Berlin por 5 x 2, conquistando sua quarta vitória consecutiva no campeonato para continuar na briga pelo título. O Bayern está em terceiro lugar com 33 pontos.

O Borussia Dortmund, comemorando seu aniversário de 100 anos neste sábado, venceu o Freiburg por 1 x 0 graças ao nono gol na temporada do argentino Lucas Barrios e subiu para a quarta colocação com 30 pontos.

"Foi um bom jogo considerando o clima e o estado do gramado," disse o técnico do Leverkusen, Jupp Heynckes, que abandonou a aposentadoria para assumir o comando do time no início do verão europeu.

"Tenho de cumprimentar meu time por ter se segurado numa situação tão difícil, por superar um placar negativo e vencer de virada."

O Leverkusen, que se tornou o terceiro time na história do Campeonato Alemão a continuar invicto ao final da primeira metade da temporada, viu um caminho para a vitória quando o talentoso Kroos marcou aos 18 minutos de partida.

Em forma, o Moenchengladbach não se entregou e o defensor Roel Brouwers surpreendeu os anfitriões aos 36 e empatou o jogo, tocando para o gol depois que o goleiro Rene Adler não conseguiu fazer uma defesa completa.

Outro defensor, Dante, colocou o visitante na liderança aos nove minutos do segundo tempo, mas o suíço Eren Derdiyok empatou com um chute de dentro da área aos 15, antes de Kroos marcar o gol da vitória e seu sexto na temporada.

O Bayern teve um dia sem problemas diante do Hertha, com o defensor Daniel van Buyten abrindo o placar. Mario Gomes e Arjen Robben ampliaram a vantagem para aquecer os torcedores que assistiam à partida com a temperatura em 10 graus abaixo de zero.

O meio-campista Thomas Mueller fez 4 x 0, antes de Adrian Ramos descontar para o Hertha. Ivica Olic marcou o quinto gol do Bayern, com Raffael fazendo de cabeça o segundo do Hertha.

"Esta é a maneira que quero que joguemos sendo o Bayern de Munique," disse o técnico Louis van Gaal. "Ainda estamos participando de três competições e agora podemos curtir o Natal relaxados," acrescentou o holandês.