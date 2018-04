Bayer Leverkusen estende contrato do técnico Roger Schmidt até 2019 A diretoria do Bayer Leverkusen acertou a permanência do técnico Roger Schmidt até 2019, nesta quinta-feira. O treinador, que chegou ao clube no início da temporada, conquistou a confiança da cúpula do clube ao levar o time ao quarto lugar do Campeonato Alemão, garantindo vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões.