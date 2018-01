Bayer Leverkusen lidera na Alemanha A vitória do Leverkusen, em casa, foi até "tímida?? tal sua superioridade. Ballack fez o primeiro gol, aos 32 minutos, em jogada que teve a participação do meia brasileiro Zé Roberto. No segundo tempo, Ramelow, Neuville e Berbatov construíram a goleada. O Bayer venceu, no sábado, mas ainda não se livrou dos problemas. Depois dos 6 a 0 sobre o Cottbus - gols de Pizzaro (2), Scholl (2), Effenberg e Elber -, os jogadores recusaram-se a dar entrevistas, alegando terem sido "ofendidos?? pela imprensa durante a fase sem vitórias. Além disso, o presidente do clube, Franz Beckenbauer, criticou o goleiro Oliver Kahn, que se "meteu?? a cobrar um pênalti no minuto final da partida - e perdeu. O goleiro adversário defendeu a cobrança. O time de Munique tem 44 pontos e está em quinto no campeonato, atrás também de Schalke (3 a 0 no Freiburg) e Kaiserslautern (foi goleado por 5 a 1 pelo Hertha Berlim), que têm 45. Marcelinho Paraíba fez dois gols na goleada do Hertha. Outro brasileiro a marcar na rodada foi Cacau: fez os gols do Nuremberg nos 2 a 0 sobre o lanterna Colonia.