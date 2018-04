Bayer Leverkusen oficializa acerto com Paulinho, do Vasco

O Bayer Leverkusen oficializou nesta sexta-feira a contratação do atacante Paulinho, do Vasco. O clube alemão confirmou que o jogador vai se apresentar somente no dia 15 de julho, data em que completará 18 anos, estando apto para começar a atuar pelo novo time. O contrato será válido até junho de 2023.

"A contratação de Paulinho é um grande sucesso para nós", disse Michael Schade, CEO do clube, que tinha a concorrência de Bayern de Munique, Juventus e Manchester City pelo atleta. "Jonas Boldt convenceu o jogador com sua grande habilidade de negociação. E estou feliz ao manter nossa tradição especial de ter brasileiros no elenco", afirmou Rudi Völler, diretor esportivo do clube, ao citar um dos responsáveis pela negociação.

O técnico do time, Heiko Herrlich, também celebrou o acerto. "Eu estive envolvido nas conversas. É ótimo que tenha dado certo, foi um grande trabalho dos responsáveis por convencer um jogador deste calibre a se juntar ao Bayer. Estou muito feliz com sua chegada", afirmou.

Ao oficializar a contratação, o Bayer exaltou a capacidade de Paulinho. Apontou a habilidade do atacante de jogar tanto pelas pontas quanto pelo meio, elogiou sua velocidade e força física. E minimizou a lesão de que se recupera Paulinho, após cirurgia no cotovelo realizada há duas semanas.

"Acreditamos que o Paulinho vai se recuperar completamente até o meio de julho e aí vai se juntar ao grupo em boa forma", disse Boldt. "O garoto rapidamente nos convenceu de suas habilidades técnicas, seu dinamismo e boas decisões em campo. Ele já é maduro, apesar da pouca idade."

O acerto fora anunciado nesta quarta-feira, mas ainda não havia sido oficializado pelo clube alemão, até esta sexta. o Leverkusen se prontificou a pagar 25 milhões de euros (R$ 105 milhões) pelos direitos do jogador e outros 10 milhões de euros (R$ 42 milhões) em bonificações por possíveis metas alcançadas.

O Vasco possui 70% dos direitos do Paulinho e deve usar parte do pagamento para quitar uma dívida que tem com o empresário do atleta, Carlos Leite. O restante dos direitos pertencem ao próprio empresário e à família do atacante.

Paulinho é uma das principais revelações do Vasco na atual temporada. Ele subiu para o profissional em julho do ano passado, no Campeonato Brasileiro. Em 35 partidas disputadas, marcou sete gols. O jogador também ganhou o prêmio de craque do Campeonato Carioca deste ano.

O atacante também tem sido chamado para a seleção de base do Brasil. Ele foi um dos destaques do Sul-Americano Sub-17 do ano passado em que a seleção brasileira se sagrou campeã.