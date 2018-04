Bayer Leverkusen vence e assume liderança do Alemão O Bayer Leverkusen conseguiu o que queria neste sábado: colocar pressão sobre o Hamburgo. Antes dividindo a liderança com a equipe dos brasileiro Zé Roberto, o Bayer venceu o Colonia por 1 a 0, fora de casa, e se isolou na ponta do Campeonato Alemão, com 17 pontos. Para recuperar a primeira posição, o Hamburgo terá agora que vencer o poderoso Bayern de Munique em casa, ainda neste sábado.