Bayer Leverkusen vence e garante 'título de inverno'

Martin Meissner/AP

Lucas Barrios marca o gol (tor, em alemão) que deu a vitória ao Borussia Dortmund sobre o Freiburg

O Bayer Leverkusen entrou em campo neste sábado precisando da vitória para garantir a liderança ao final do primeiro turno do Campeonato Alemão. E não decepcionou. Em casa, a equipe venceu o Borussia Mönchengladbach por 3 a 2, de virada, e terminou com o simbólico "título de inverno", já que o Alemão entra em recesso agora e só volta em meados de janeiro.

A vitória deixou o Bayer com 35 pontos após 17 rodadas disputadas. Assim a equipe de Leverkusen ficou à frente do segundo colocado Schalke 04, que jogou ainda na sexta-feira, e do Bayern de Munique, que podia tomar a liderança. Também neste sábado, o Bayern fez a sua parte, goleando o lanterna Hertha Berlin por 5 a 2. Assim, foi a 33 pontos, na terceira posição.

Na partida que valeu o título simbólico ao Bayer, a equipe da casa chegou a sair na frente aos 18 minutos, quando Kroos colocou os anfitriões em vantagem. Mas Brouwers empatou para os visitantes ainda no primeiro tempo e o brasileiro Dante fez 2 a 1 na segunda etapa. Para evitar que o Bayern tomasse a ponta, o suíço Derdiyok empatou e novamente Kroos foi o responsável por decretar a virada.

Ainda neste sábado pelo Alemão, o Borussia Dortmund venceu o Freiburg por 1 a 0 e se manteve bem, no quarto lugar, com 30 pontos. O atual campeão Wolfsburg empatou com o Eintracht Frankfurt por 2 a 2, com um gol do brasileiro Josué, e segue distante dos primeiros colocados. No confronto entre times que brigam contra o rebaixamento, o Bochum venceu o Hannover por 3 a 2.