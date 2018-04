Bayer Leverkusen vence e retoma liderança do Alemão

O Bayer Leverkusen não deixou o rival Bayern de Munique ficar nem 24 horas na liderança do Campeonato Alemão. Neste sábado, o time de Leverkusen bateu o Mainz por 4 a 2, diante de sua torcida, e retomou a ponta da tabela.

Com sua 10.ª vitória na competição, o time chegou aos 38 pontos e superou os 36 da equipe de Munique, agora vice-líder. O Mainz caiu da nona para a décima posição, com 24 pontos.

Jogando em casa, o Bayer Leverkusen levou um susto no início da partida. Logo aos 8 minutos, Hoogland mandou para as redes e deixou os visitantes na frente. A equipe anfitriã, porém, não se abateu com o gol e conseguiu a virada na sequência, com três gols em 15 minutos.

Primeiro, Kadlec subiu de cabeça e completou cobrança de escanteio para as redes, aos 15. Quatro minutos depois, Barnetta aproveitou jogada do artilheiro Kiessling e bateu cruzado, virando o placar. E, aos 19, Kroos acertou forte chute e ampliou a vantagem. O Mainz chegou a descontar com Niko Bungert, aos 22, mas Derdiyok fechou o placar aos 43 e acabou com qualquer chance de reação dos visitantes.

Ainda neste sábado, o Hamburgo alcançou a terceira posição da tabela, desbancando o Schalke. Em casa, o time do brasileiro Zé Roberto derrotou o Freiburg por 2 a 0, com gols de Jansen e Petric. O Hamburgo soma agora os mesmos 34 pontos do Schalke, mas leva vantagem no saldo de gols.

Em Frankfurt, o Werder Bremen não resistiu ao Eintracht e caiu por 1 a 0. Russ marcou o único gol da partida. Com a derrota, o Werder, que estacionou nos 28 pontos, perdeu a chance de encostar nos primeiros colocados da tabela.

Fora de casa, o lanterna Hertha Berlin conquistou sua segunda vitória no campeonato. Derrotou o Hannover por 3 a 0, com gol do brasileiro Raffael. Piszczek e Gekas, de pênalti, anotaram os outros dois gols. O Hertha soma apenas nove pontos, na última colocação. Também pela rodada, o Bochum bateu o Monchengladbach por 2 a 1.