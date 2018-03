Bayer Leverkusen vence Mönchengladbach e sobe para terceiro no Alemão

O Bayer Leverkusen saltou para a terceira posição no Campeonato Alemão. Neste sábado, atuando em casa, o time derrotou o Borussia Mönchengladbach por 2 a 0, pela 26ª rodada. Assim, conquistou a segunda vitória consecutiva no torneio nacional e acirrou a disputa pelo vice-campeonato.

Em um torneio dominado pelo Bayern de Munique, que tem 66 pontos e 20 de vantagem para o segundo colocado Schalke 04, o equilíbrio se concentra na disputa pelas posições subsequentes. E o Leverkusen agora é o terceiro colocado, com 44 pontos, e dois à frente de Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt, que vão se enfrentar neste domingo. Derrotado, o Mönchengladbach estacionou nos 35 pontos, na nona posição.

Atuando em casa e com o lateral-esquerdo Wendell como titular, o Leverkusen dominou o duelo deste sábado, tanto que finalizou três vezes a mais do que o adversário - 18 a 6. E o time abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo com o gol marcado pelo argentino Lucas Alario. Julian Brandt, aos 48 da etapa final, determinou o placar de 2 a 0.

Os times voltarão a jogar pelo Alemão no próximo fim de semana. No sábado, o Mönchengladbach vai receber o Hoffenheim. Já o Leverkusen visitará o Colônia no dia seguinte.