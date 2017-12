Bayer mantém liderança no Alemão O Bayer Leverkusen perdeu a oportunidade de garantir a liderança do Campeonato Alemão depois do empate deste sábado com o Freiburg por 2 a 2. Agora, o Bayer soma 50 pontos e mantém a liderança provisória. Amanhã, a equipe poderá ser ultrapassada pelo Borussia Dortmund, que soma 48 pontos e jogará contra o St. Pauli, penúltimo colocado no campeonato. Também amanhã, o Kaiserslautern receberá o Wolfsburg. Nas outras partidas de hoje, o Colônia, último colocado na tabela, empatou por 1 a 1 com Hertha, o Energie Cottbus derrotou o Schalke 04 por 2 a 0, o Hamburgo venceu por 3 a 1 o Nurenberg, o Bayern de Munique derrotou fora de casa o Stuttgart por 2 a 0, o Munich 1860 venceu o Hansa Rostock por 2 a 0 e o Borussia Monchen derrotou o Werder Bremer por 1 a 0.