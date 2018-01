Bayer perde mais uma e se complica O Bochum respirou mais aliviado no Campeonato Alemão ao vencer o Stuttgart por 3 a 1, neste domingo. A equipe figurava entre os últimos colocados da competição e complicou a situação do adversário na luta pelo título, vice-líder com 52 pontos, 11 atrás do Bayern de Munique. A rodada deste domingo foi completada pela partida entre o Bayer Leverkusen, do brasileiro Lúcio, que perdeu em casa para o Schalke por 3 a 1 e corre sério risco de rebaixamento, na penúltima colocação com apenas 30 pontos.