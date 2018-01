Bayer perde para o Cottbus no Alemão O Bayer Leverkusen, dos brasileiros Lúcio, Zé Roberto e Róbson Pontes desperdiçou a chance de assumir a liderança do Campeonato Alemão, ao perder por 3 a 1, para o Energie Cottbus. Miriuta (2) e Antun Labak marcaram para o Cottbus. Zé Roberto foi o autor do gol de honra do Leverkusen, que permanece com 40 pontos, dois a menos que o líder, Bayern de Munique, de Élber e Paulo Sérgio.