Bayer quer ciceronear Seleção na Copa As boas relações entre o futebol brasileiro e o alemão não fica somente na realização de amistosos ou na compra e venda de jogadores. O Bayer Leverkusen, como informa o diário Sport Bild desta quarta-feira, se ofereceu para ciceronear a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2006. Além dos centros de treinamentos, estará à disposição da CBF intérpretes e guias locais. ?Estamos oferecendo ajuda ao Brasil para encontrar um campo base na Alemanha e nos responsabilizamos por toda a logística?, disse o presidente do clube, Wolfgang Holzhauser. O acordo com o clube pode ser selado em junho de 2005, quando o Brasil disputará a Copa das Confederações. Vale lembrar que o time alemão tem na equipe os brasileiros Juan, Roque Júnior, França e Robson Pontes.