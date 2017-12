Bayer tenta manter a boa fase no Alemão O líder invicto Bayer Leverkusen (três vitórias em três jogos), que na temporada passada sofreu até a última rodada para escapar do rebaixamento, enfrentará neste sábado o Bochum (14º colocado), fora de casa, pelo Campeonato Alemão. Os brasileiros Lúcio, Juan, Robson Ponte e França serão titulares. O Borussia Dortmund, segundo na classificação com sete pontos, joga contra o Colonia, fora de casa, mais preocupado com a partida que terá durante a semana contra o Brugges, da Bélgica, pelas eliminatórias da Liga dos Campeões da Europa. Uma ótima oportunidade para o Colonia escapar da vice-lanterna. O Bayern de Munique, que também tem sete pontos, joga domingo contra o Hamburgo, fora de casa, no único jogo do dia. A partida foi escolhida para celebrar os 40 anos da Bundesliga, o Campeonato Alemão. O Hamburgo é o único clube que nunca disputou a segunda divisão e o Bayern é o recordista de títulos (18). Neste sábado ainda jogam: Eintracht Frankfurt x Hertha Berlin, Freiburg x Moenchengladbach, Stuttgart x Kaiserslautern e Werder Bremen x Schalke.